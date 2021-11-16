Чижов: Россия не слышала от Германии политических заявлений по сертификации "Северного потока - 2"

Он также добавил, что речь идет о приостановке сертификации газопровода.

Россия не слышала от Германии политических заявлений по сертификации газопровода "Северный поток - 2". Об этом заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Чижова, Москва не получала официальной позиции от Берлина по этому вопросу. Он также добавил, что речь идет о приостановке сертификации "Северного потока - 2", которая не связана с миграционным кризисом на польско-белорусской границе.

С чем это связано, откровенно говоря, надо разобраться, прежде чем делать выводы. Владимир Чижов, постпред РФ при ЕС

Ранее мы сообщали, что Германия приостановила сертификацию "Северного потока - 2"

Видео: YouTube / Россия 24