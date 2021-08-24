Глава МИД Германии прибыл с необъявленным визитом в Киев

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль прибыл с необъявленным рабочим визитом в Киев. Соответствующее заявление разместило в открытом доступе внешнеполитическое ведомство в Берлине. Известно, что при прибытии на украинскую территорию дипломат заверил местные власти в том, что ФРГ продолжит полностью концентрировать внимание на поддержке страны, включая поставку для ВСУ современных средств противовоздушной обороны и другого оружия, гуманитарной и экономической помощи.
Это обещание, с которым я сегодня посещаю Киев.
Йоханн Вадефуль, глава МИД ФРГ
Дополнительно немецкий министр указал, что вместе с международными партнерами по Европейскому союзу и "Большой семерке" (G7) бундестаг продолжит работу над новыми антироссийскими санкциями. По информации местного новостного агентства DPA, министра в его поездке сопровождают представители оборонной промышленности ФРГ. Йоханн Вадефуль намерен встретиться лично с Владимиром Зеленским и коллегой из МИД Андреем Сибигой.
Лавров: Германии пора образумиться в своем курсе на милитаризацию.
Фото: pxhere.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все