Глава МИД Германии прибыл с необъявленным визитом в Киев

Йоханн Вадефуль прибыл в столицу Украины с делегацией из промышленников в сфере военной продукции.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль прибыл с необъявленным рабочим визитом в Киев. Соответствующее заявление разместило в открытом доступе внешнеполитическое ведомство в Берлине. Известно, что при прибытии на украинскую территорию дипломат заверил местные власти в том, что ФРГ продолжит полностью концентрировать внимание на поддержке страны, включая поставку для ВСУ современных средств противовоздушной обороны и другого оружия, гуманитарной и экономической помощи.

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Дополнительно немецкий министр указал, что вместе с международными партнерами по Европейскому союзу и "Большой семерке" (G7) бундестаг продолжит работу над новыми антироссийскими санкциями. По информации местного новостного агентства DPA, министра в его поездке сопровождают представители оборонной промышленности ФРГ. Йоханн Вадефуль намерен встретиться лично с Владимиром Зеленским и коллегой из МИД Андреем Сибигой.

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