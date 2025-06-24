Глава МИД РФ оценил слова Фридриха Мерца о необходимости для ФРГ вернуться к сильной армии.

Германии пора образумиться в своем курсе на милитаризацию. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая на XI Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения". Дипломат привел в пример слова немецкого канцлера Фридриха Мерца. В Москве полагают, что публичные высказывания из Берлина говорят о том, что правящие круги этого европейского государства забыли о темных страницах своей истории, поэтому теперь им пора образумиться.

Мерц недавно в русле глубокого физического втягивания Германии в конфликт, в контексте поставок, которыми он угрожает, - поставок Taurus, которыми нельзя управлять без прямого участия солдат и офицеров Бундесвера, - помимо этого, он заявил сразу, когда вступил в должность, что его приоритет сделать армию ФРГ сильней, вновь сильнейшей в Европе.... Сергей Лавров, глава МИД РФ

Западные страны, включая и Германию, в настоящее время пытаются прикрываться якобы налаживанием собственного военного производства на украинской территории, на в реальности просто поставляя туда оружие. В России уточнили, что уже многие мировые аналитики и обозреватели привели факты о такой схеме помощи ВСУ. Речь идет о том, что на самом деле международные союзники придумали прикрытие для того, как осуществлять поставки киевскому режиму из Европы и ссылаться на то, что ведется не накачка страны натовским оружием, а помощь в налаживании собственного производства.

Россия видит риски в стремлении НАТО закрепиться в Арктике, заявил Лавров.

Фото и видео: МИД России