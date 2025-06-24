Россия видит риски в стремлении НАТО закрепиться в Арктике, заявил Лавров

Глава МИД РФ видит угрозу от амбиций военного блока.

Москва видит риски в стремлении Североатлантического военного альянса закрепиться в Закавказье, Центральной Азии и Арктике. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая на XI Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения". Дипломат уточнил, что на территории азиатско-тихоокеанского региона на текущий момент руководством НАТО открыто заявляется о необходимости сформировать единый антикитайский фронт.

Нельзя не видеть риски и в том, что НАТО выходит за пределы зоны своей традиционной ответственности, пытается закрепиться и на Ближнем Востоке, и в Закавказье, и в Центральной Азии, и в Арктике. Сергей Лавров, глава МИД РФ

ЕС вряд ли станет одним из полюсов многополярного мира, заявил Лавров.

Фото и видео: МИД России