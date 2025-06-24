ЕС вряд ли станет одним из полюсов многополярного мира, заявил Лавров

Глава МИД России указал на стремления европейских стран во внешней политике.

Европейский союз едва ли может стать одним из полюсов объективно формирующегося сейчас многополярного мира из-за своей внешней политики. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая на XI Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения". Дипломат добавил, что наше государство готово заниматься поиском баланса интересов со всеми странами, которые готовы к честному диалогу. По мнению спикера, сейчас Европа в очередной раз в истории "буквально разжигает еще одну большую войну" и больше ничего альтернативного не способна предложить в условиях своей маргинализации в мировых делах.

А вот Европа, которая в очередной раз в истории буквально разжигает еще одну большую войну, едва ли что может предложить в условиях своей маргинализации в мировых делах. Мы это тоже наблюдаем. И едва ли сейчас ЕС может рассматриваться как один из значимых полюсов. Сергей Лавров, глава МИД РФ

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Фото и видео: МИД России