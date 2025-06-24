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ЕС вряд ли станет одним из полюсов многополярного мира, заявил Лавров

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Глава МИД России указал на стремления европейских стран во внешней политике.

Европейский союз едва ли может стать одним из полюсов объективно формирующегося сейчас многополярного мира из-за своей внешней политики. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая на XI Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения". Дипломат  добавил, что наше государство готово заниматься поиском баланса интересов со всеми странами, которые готовы к честному диалогу.  По мнению спикера, сейчас Европа в очередной раз в истории "буквально разжигает еще одну большую войну" и больше ничего альтернативного не способна предложить в условиях своей маргинализации в мировых делах. 

А вот Европа, которая в очередной раз в истории буквально разжигает еще одну большую войну, едва ли что может предложить в условиях своей маргинализации в мировых делах. Мы это тоже наблюдаем. И едва ли сейчас ЕС может рассматриваться как один из значимых полюсов.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: Финляндия готовит "отдельные междусобойчики" к 50-летию Хельсинкского акта.

Фото и видео: МИД России

Теги: евросоюз, мид, многополярность, примаковские чтения, сергей лавров
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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