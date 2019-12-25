Германия приостановила сертификацию "Северного потока - 2"

Компания-оператор учреждает "дочку" в Германии, чтобы соответствовать нормативным требованиям.

Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что компания-оператор может быть сертифицирована только при условии проведения реорганизации в соответствии с законодательством ФРГ. Для этого Nord Stream 2 AG была обязана учредить дочернюю компанию на территории страны, чтобы выполнить необходимые требования.

Процедура сертификации будет приостановлена до тех пор, пока передача основных активов и людских ресурсов дочерней компании не будет завершена. Затем Федеральное сетевое агентство проверит представленные документы дочерней компании в качестве нового заявителя. из сообщения Федерального сетевого агентства ФРГ

Отмечается, что о приостановке сертификации были заранее уведомлены Европейская комиссия, министерство энергетики Германии, а также стороны процесса о приостановке процедуры.

Напомним, строительство "Северного потока – 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года.

Ранее мы сообщали, что "Оператор ГТС Украины" и "Нафтогаз" примут участие в сертификации СП-2.

Фото: © Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov