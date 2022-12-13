В Кремле высказались о найденном у "Северного потока — 2" объекте

Дмитрий Песков оценил действия Дании в отношении Nord Stream 2 AG.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимира Путина Дмитрий Песков оценил заявление о том, что датское энергетическое агентство пригласило компанию-оператора "Северного потока", компанию Nord Stream 2 AG к операции по поднятию объекта со дна акватории Балтийского моря. В Кремле назвали эти приглашения позитивной новостью, так как это говорит о привлечении предприятия к работам по расследованию диверсии в отношении газопроводов. Эксперт пояснил, что найденный объект находится около шва трубопровода, а этот участок считается наиболее уязвимым. По словам Пескова, сейчас критически важно определить, о каком именно объекте идет речь, имеет ли он отношение к совершенному террористическому акту.

Ну, давайте посмотрим, что за этим будет дальше стоять, пока безусловно, наверное, это всё-таки позитивная новость. Действительно обнаруженный объект находится рядом со швом труб. Шов, как известно - это наиболее уязвимый участок трубопровода, и взрыв собственно произошел на стыке, на шве. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В Москве в очередной раз призвали международных специалистов проводить расследование прозрачно и инклюзивно с точки зрения участия там всех заинтересованных стран".

Песков уверен, что главное - результаты визита Си Цзиньпина в РФ, а не реакция Запада.

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