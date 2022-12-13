Песков уверен, что главное - результаты визита Си Цзиньпина в РФ, а не реакция Запада

В Кремле рассказали о том, что не удивлены реакцией Запада.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков считает, что освещение государственного рабочего визита китайского председателя Си Цзиньпина в Москву на Западе было предсказуемо глубоко враждебным. такое мнение чиновник высказал журналистам в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге. В Кремле подчеркнули, что для страны важнее результаты проведенных переговоров с делегацией Пекина, а не эти публикации. Песков добавил, что практически вся реакция коллективного Запада по всем вопросам носит недружественный характер, а это событие не стало исключением из правил.

Безусловно, главное не это, главное не реакция на Западе все-таки, а результаты тех переговоров, которые состоялись, главное - это результаты самого государственного визита. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Путин и Си Цзиньпин не обсуждали украинский мирный план, заявили в Кремле.

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