Путин и Си Цзиньпин не обсуждали украинский мирный план, заявили в Кремле

В Крем ле подчеркнули, что политики говорили только о китайском мирном плане по Украине.

Российский президент Владимир Путин и китайский председатель Си Цзиньпин не обсуждали украинский мирный план или так называемую "формулу мира" президента Владимира Зеленского. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь администрации отметил, что между политиками произошел обмен мнениями по китацской инициативе дипломатического урегулирования регионального кризиса. Таким образом чиновник ответил на вопрос СМИ. Он напомнил, что ситуация касалась в большей части двусторонних отношений между Москвой и Пекином.

Нет, украинский мирный план не обсуждался, был обмен мнениями по положениям, которые содержит китайский мирный план. Президент Путин сам об этом говорил. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что западные СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский посетовал на то, что Китай не ответил на предложенный киевским режимом мирный план урегулирования конфликта в регионе. По данным агентства The Reuters, во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой глава страны заявил, что власти КНР не дали ему ответ на предложение присоединиться к "формуле мира".

Песков назвал вбросом статью Bloomberg о "нежелании" Китая наращивать импорт газа из РФ.

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