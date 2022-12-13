Песков назвал вбросом статью Bloomberg о "нежелании" Китая наращивать импорт газа из РФ

В Кремле оценили публикацию The Bloomberg о контактах между РФ и КНР в сфере энергетики.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков пояснил, что глава страны и китайский председатель Си Цзиньпин на прошедших переговорах обсуждали наращивание поставок российского природного газа в Пекин. Такое заявление чиновник сделал в ходе регулярного телефонного брифинга с журналистами, комментируя утверждения агентства The Bloomberg об обратном. По словам пресс-секретаря, эти высказывания в западных СМИ похожи на малоквалифицированный вброс.

Знаете, в чем дело: Bloomberg ведь дает сообщения, но не указывает ни источник, ничего. Это похоже на малоквалифицированные вбросы. Реальность совсем другая. Обсуждались вопросы расширения поставок. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков прокомментировал резкие заявления США про переговоры Путина и Си Цзиньпина.

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