Какие преимущества дает наличие сертификата?

Если продукция попадает под действие нормативных правовых актов, требующих оценки соответствия, сертификат или иной разрешительный документ (в зависимости от специфики изделия) оформляется в обязательном порядке. То есть, прохождение сертификации в большинстве случаев – это требование законодательства.
Преимущества может дать добровольный сертификат – его оформляют для повышения конкурентоспособности и продвижения товара на рынке.
Для оформления документации, позволяющей вести деятельность на законных основаниях, предприниматели обращаются в центр сертификации и метрологии.
Сертификация в рамках законодательства ЕАЭС
Большинство категорий продукции, поставляемой на рынки стран-участниц ЕАЭС, подлежит оценке именно по техническим регламентам ЕАЭС (ТР ТС).
Обязательная сертификация по требованиям ТР ТС/ЕАЭС проводится:
- для бытовой техники и некоторых видов оборудования;
- постельного, нательного белья, некоторых видов одежды для детей и взрослых;
- мебели для детских учреждений;
- многих видов детской продукции, включая игрушки;
- иных изделий.
Для некоторых товарных категорий предусмотрено декларирование по ТР ТС. К ним относятся:
- продукты питания;
- ткани, текстиль, некоторые изделия легпрома;
- парфюмерия и косметические средства (кроме тех, на которые требуется СГР);
- некоторые виды промышленного оборудования;
- упаковка;
- мебель (кроме детской);
- определенный перечень стройматериалов для дорожного строительства;
- моторные масла, смазки и прочие ГСМ;
- иные товары.
Также в рамках законодательства ЕАЭС проводится государственная регистрация. Требования к проведению процедуры установлены некоторыми регламентами ТР ТС (детское, специализированное питание, некоторые виды косметики и т. д.) и Решением КТС № 299 – изделия, подлежащие гос. регистрации, включены во 2-й раздел Решения. Процедуру проводит Роспотребнадзор. Ее результатом является оформление свидетельства (СГР), подтверждающего соответствие продукции требованиям гигиены и санитарии.
По законодательству ЕАЭС могут быть оформлены и другие документы – их вид помогут определить эксперты сертификационного центра после идентификации продукции!
Оценка соответствия по национальным требованиям РФ
В РФ действует утвержденное Правительством Постановление № 2425 (ПП РФ № 2425), которое содержит перечни товаров, подлежащих сертификации или декларированию.
Процедура проверки в национальной системе предусматривает оценку соответствия стандартам ГОСТ, которые указаны в перечне ПП РФ № 2425 для каждого вида сертифицируемой или декларируемой продукции.
Также по национальному регламенту – Федеральному Закону РФ № 123-ФЗ (сокращенно – ФЗ № 123), проводится оценка пожаробезопасности изделий, по итогам которой изготовители и импортеры получают пожарные сертификаты или декларации.
Согласно требованиям ФЗ № 323, контролирующего сферу здравоохранения в РФ, проводится гос. регистрация изделий медицинского назначения. Порядок прохождения процедуры содержится в ПП РФ № 1416 от 17.12.20212 г. Итогом ее проведения является Регистрационное удостоверение Росздравнадзора (РУ).
Также гос. регистрация мед. изделий может проводиться в рамках законодательства не только РФ, но и ЕАЭС. Данные требования установлены 12.02.2016 г. Решением Совета ЕЭК № 46.
Преимущества добровольной сертификации
Добровольную проверку качества можно провести в следующих случаях:
- дополнительно, после оформления обязательной разрешительной документации;
- для товаров, которые не подлежат обязательной сертификации (с целью подтверждения качества и решения различных маркетинговых задач);
- для услуг – услуги в РФ не подлежат обязательной оценке, однако, добровольный сертификат помогает бизнесу выделиться среди конкурентов, предоставляющих сервис в такой же сфере деятельности.
Процедура проводится в рамках любой из систем добровольной сертификации, зарегистрированных в РФ, и предусматривает оценку соответствия исследуемого объекта стандартам ГОСТ или ТУ (тех. условиям) компании-производителя.
Что требуется для прохождения сертификационных мероприятий?
Основанием для выдачи разрешительной документации являются протоколы проведенных испытаний в условиях аккредитованной лаборатории. Для организации проведения исследований и оформления документов предприниматели выполняют следующие действия:
1. Направляют заявку в сертификационный центр.
2. Подготавливают перечень необходимой документации.
3. Совместно с экспертами центра определяют подходящую форму и схему оценки безопасности товара.
4. Самостоятельно или с привлечением специалиста отбирают образцы и направляют их в лабораторию.
5. Дожидаются результатов испытаний.
6. При наличии положительного протокола исследований получают необходимый документ, сведения о котором отражаются в реестре ФСА или ином реестре (в зависимости от формы подтверждения соответствия).
Существуют различные схемы декларирования или сертификации, которые предназначены для проверки качества изделий, которые производятся серийно или поставляются партиями/в единичном экземпляре.
Если товар производится серийно, к обязательным проверкам относится анализ производственного состояния.
Для прохождения сертификационных мероприятий необходимо подготовить:
- заявку – заполняется по установленной форме;
- описание исследуемого объекта (свойства и признаки, позволяющие идентифицировать изделие);
- ИНН, ОГРН, выписку из ЕГР (сканы);
- действующие на производстве нормативные документы (ГОСТ, ТУ) – для производителей, которые являются резидентами стран ЕАЭС;
- договор уполномоченного представителя с иностранным производителем, товаросопроводительную документацию – для импортеров.
Список документации может быть дополнен – в зависимости от вида исследуемого товара. Он определяется индивидуально во время консультации.
Если появились вопросы или нужна помощь в получении любых документов для бизнеса – обращайтесь к экспертам сертификационного центра.
Фото: freepik
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