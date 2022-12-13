Какие преимущества дает наличие сертификата?

На многие виды продукции, перед тем как она попадет на рынки РФ и иных стран-членов ЕАЭС, требуется обязательный сертификат. Наличие документа дает право законной деятельности, подтверждает безопасность товара для потребителя. За торговлю несертифицированными товарами предпринимателям придется уплатить штраф. Возможны и другие неблагоприятные для бизнеса последствия, предусмотренные КоАП РФ.

Если продукция попадает под действие нормативных правовых актов, требующих оценки соответствия, сертификат или иной разрешительный документ (в зависимости от специфики изделия) оформляется в обязательном порядке. То есть, прохождение сертификации в большинстве случаев – это требование законодательства.

Преимущества может дать добровольный сертификат – его оформляют для повышения конкурентоспособности и продвижения товара на рынке.

Для оформления документации, позволяющей вести деятельность на законных основаниях, предприниматели обращаются в центр сертификации и метрологии.

Сертификация в рамках законодательства ЕАЭС

Большинство категорий продукции, поставляемой на рынки стран-участниц ЕАЭС, подлежит оценке именно по техническим регламентам ЕАЭС (ТР ТС).

Обязательная сертификация по требованиям ТР ТС/ЕАЭС проводится:

для бытовой техники и некоторых видов оборудования;

постельного, нательного белья, некоторых видов одежды для детей и взрослых;

мебели для детских учреждений;

многих видов детской продукции, включая игрушки;

иных изделий.

Для некоторых товарных категорий предусмотрено декларирование по ТР ТС. К ним относятся:

продукты питания;

ткани, текстиль, некоторые изделия легпрома;

парфюмерия и косметические средства (кроме тех, на которые требуется СГР);

некоторые виды промышленного оборудования;

упаковка;

мебель (кроме детской);

определенный перечень стройматериалов для дорожного строительства;

моторные масла, смазки и прочие ГСМ;

иные товары.

Также в рамках законодательства ЕАЭС проводится государственная регистрация. Требования к проведению процедуры установлены некоторыми регламентами ТР ТС (детское, специализированное питание, некоторые виды косметики и т. д.) и Решением КТС № 299 – изделия, подлежащие гос. регистрации, включены во 2-й раздел Решения. Процедуру проводит Роспотребнадзор. Ее результатом является оформление свидетельства (СГР), подтверждающего соответствие продукции требованиям гигиены и санитарии.

По законодательству ЕАЭС могут быть оформлены и другие документы – их вид помогут определить эксперты сертификационного центра после идентификации продукции!

Оценка соответствия по национальным требованиям РФ

В РФ действует утвержденное Правительством Постановление № 2425 (ПП РФ № 2425), которое содержит перечни товаров, подлежащих сертификации или декларированию.

Процедура проверки в национальной системе предусматривает оценку соответствия стандартам ГОСТ, которые указаны в перечне ПП РФ № 2425 для каждого вида сертифицируемой или декларируемой продукции.

Также по национальному регламенту – Федеральному Закону РФ № 123-ФЗ (сокращенно – ФЗ № 123), проводится оценка пожаробезопасности изделий, по итогам которой изготовители и импортеры получают пожарные сертификаты или декларации.

Согласно требованиям ФЗ № 323, контролирующего сферу здравоохранения в РФ, проводится гос. регистрация изделий медицинского назначения. Порядок прохождения процедуры содержится в ПП РФ № 1416 от 17.12.20212 г. Итогом ее проведения является Регистрационное удостоверение Росздравнадзора (РУ).

Также гос. регистрация мед. изделий может проводиться в рамках законодательства не только РФ, но и ЕАЭС. Данные требования установлены 12.02.2016 г. Решением Совета ЕЭК № 46.

Преимущества добровольной сертификации

Добровольную проверку качества можно провести в следующих случаях:

дополнительно, после оформления обязательной разрешительной документации;

для товаров, которые не подлежат обязательной сертификации (с целью подтверждения качества и решения различных маркетинговых задач);

для услуг – услуги в РФ не подлежат обязательной оценке, однако, добровольный сертификат помогает бизнесу выделиться среди конкурентов, предоставляющих сервис в такой же сфере деятельности.

Процедура проводится в рамках любой из систем добровольной сертификации, зарегистрированных в РФ, и предусматривает оценку соответствия исследуемого объекта стандартам ГОСТ или ТУ (тех. условиям) компании-производителя.

Что требуется для прохождения сертификационных мероприятий?

Основанием для выдачи разрешительной документации являются протоколы проведенных испытаний в условиях аккредитованной лаборатории. Для организации проведения исследований и оформления документов предприниматели выполняют следующие действия:

1. Направляют заявку в сертификационный центр.

2. Подготавливают перечень необходимой документации.

3. Совместно с экспертами центра определяют подходящую форму и схему оценки безопасности товара.

4. Самостоятельно или с привлечением специалиста отбирают образцы и направляют их в лабораторию.

5. Дожидаются результатов испытаний.

6. При наличии положительного протокола исследований получают необходимый документ, сведения о котором отражаются в реестре ФСА или ином реестре (в зависимости от формы подтверждения соответствия).

Существуют различные схемы декларирования или сертификации, которые предназначены для проверки качества изделий, которые производятся серийно или поставляются партиями/в единичном экземпляре.

Если товар производится серийно, к обязательным проверкам относится анализ производственного состояния.

Для прохождения сертификационных мероприятий необходимо подготовить:

заявку – заполняется по установленной форме;

описание исследуемого объекта (свойства и признаки, позволяющие идентифицировать изделие);

ИНН, ОГРН, выписку из ЕГР (сканы);

действующие на производстве нормативные документы (ГОСТ, ТУ) – для производителей, которые являются резидентами стран ЕАЭС;

договор уполномоченного представителя с иностранным производителем, товаросопроводительную документацию – для импортеров.

Список документации может быть дополнен – в зависимости от вида исследуемого товара. Он определяется индивидуально во время консультации.

Если появились вопросы или нужна помощь в получении любых документов для бизнеса – обращайтесь к экспертам сертификационного центра.

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