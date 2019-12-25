В Госдуме предложили создать программу господготовки и сертификации нянь

По словам депутата, с помощью этой программы родители смогут выбирать сертифицированную няню из госреестра.

Депутат Госдумы Ярослав Самылин предложил создать программу господготовки и сертификации нянь. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам Самылина, с помощью этой программы родители смогут выбирать сертифицированную няню из госреестра. Он подчеркнул, что направил запрос в правительство. Депутат также отметил, что нянями на пенсии могли бы подрабатывать многие бабушки и дедушки.

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Фото: Piter.tv