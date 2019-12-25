  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Госдуме предложили создать программу господготовки и сертификации нянь
Сегодня, 13:42
44
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

В Госдуме предложили создать программу господготовки и сертификации нянь

0 0

По словам депутата, с помощью этой программы родители смогут выбирать сертифицированную няню из госреестра.

Депутат Госдумы Ярослав Самылин предложил создать программу господготовки и сертификации нянь. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам Самылина, с помощью этой программы родители смогут выбирать сертифицированную няню из госреестра. Он подчеркнул, что направил запрос в правительство. Депутат также отметил, что нянями на пенсии могли бы подрабатывать многие бабушки и дедушки.

Ранее мы сообщали, что на Камчатке загорелся многоквартирный дом.

Фото: Piter.tv

Теги: госдума россии, депутат, няни, сертификация
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии