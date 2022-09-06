На Камчатке загорелся многоквартирный дом. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на очевидцев.
Инцидент произошел 30 октября в селе Сосновка. На Центральной улице начался пожар в многоквартирном доме. По словам одного из очевидцев, жители самостоятельно вышли сами, а о пострадавших не было слышно. Также сообщается, что пожар начался на третьем этаже здания и перекинулся на чердак.
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Видео: МЧС России
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