Эколог Рыбальченко дал предварительный прогноз на грядущую зиму

Эксперт отметил, что есть некоторые климатические предпосылки, на основании которых синоптики могут строить прогнозы.

Член научного совета РЭО и совета МГО Российского экологического движения Илья Рыбальченко дал предварительный прогноз на грядущую зиму. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

Эксперт отметил, что есть некоторые климатические предпосылки, на основании которых синоптики могут строить прогнозы. Он подчеркнул, что грядущая зима может стать будет аномальной по температуре или осадкам. По словам Рыбальченко, это обусловлено несколькими ключевыми факторами, включая Североатлантическое и Арктическое колебания.

Ранее астроном Сурдин предупредил об опасности вспышек на Солнце.

Фото: Piter.tv