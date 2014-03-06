"Оператор ГТС Украины" и "Нафтогаз" примут участие в сертификации "Северного потока - 2"

Украинские компании не будут иметь права вето в вопросе сертификации проекта.

"Нафтогаз" и "Оператора ГТС Украины" допустили к сертификации газопровода "Северный поток – 2". Об этом на своих страницах в Facebook завили главы украинских компаний Юрий Витренко и Сергей Макогон соответственно.

По словам Витренко, решение о допуске "Нафтогаза" вынес немецкий регулятор BNetzA. Он заявил, что его компания готова привести аргументы, почему СП-2 не может быть сертифицирован без полного соответствия европейскому энергетическому законодательству.

В свою очередь Макогон отметил, что в процессе сертификации газопровода "Оператор ГТС Украины" не допустит энергетической изоляции Украины. Он подчеркнул, что участие в данной операции является ответственностью перед потребителями.

У нас есть веские аргументы, - как технические, так и политические, - которые должны положить конец российским спекуляциям на европейском газовом рынке. Сергей Макогон, глава "Оператора ГТС Украины".

Напомним, "Нафтогаз" и "Оператор ГТС Украины" подали заявку на сертификацию оператора "Северного потока – 2" 18 и 20 октября соответственно. Данные украинские компании не будут иметь права вето в вопросе сертификации проекта, пишет ТАСС со ссылкой на источник в регуляторе Германии.

Ранее украинский министр внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба назвал "Северный поток - 2" проблемой всей Европы.

Фото: © Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin