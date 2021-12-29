СМИ: санкции США против РФ нанесут непоправимый удар всей мировой экономике

Россия может применить ответные меры, напоминают авторы The New York Times.

Санкции Соединенных Штатов в отношении России нанесут непоправимый удар всей мировой экономике. Об этом пишет газета The New York Times.

Авторы публикации считают, планируемые ограничительные меры впервые будут настолько масштабными, что могут стать потрясением для экономик развитых стран. По мнению журналистов, от этого серьезно пострадают, в первую очередь, экономики европейских государств.

Кроме того, напоминают авторы, Россия может применить ответные меры.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал телефонный разговор Байдена с Зеленским. Ряд СМИ утверждают, что украинский лидер якобы просил американского коллегц не нагнетать обстановку вокруг российского "вторжения".

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