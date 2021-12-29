Трамп раскритиковал телефонный разговор Байдена с Зеленским

Президент Украины якобы просил американского коллегу не нагнетать обстановку вокруг "вторжения" РФ.

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп негативно оценил телефонный разговор действующего главы государства Джо Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Он высказал свое мнение в ходе выступления перед сторонниками в Техасе.

Ряд СМИ утверждают, Зеленский якобы просил Байдена не нагнетать обстановку вокруг российского "вторжения". Кроме того утверждалось, что украинский лидер попросил передать Киеву новые образцы вооружений, однако получил отказ. Эти сообщения были позже опровергнуты.

Даже если правда только половина из того, что говорят об этом звонке, то это не был хороший звонок. Зеленский, как сообщают, говорил Байдену: "Успокойся, успокойся, я думаю, что все в порядке, просто успокойся". Вы можете в это поверить? Дональд Трамп, экс-президент США

Он назвал этот телефонный разговор неудачным, если даже половина того, что о нем пишут в средствах массовой информации, окажется правдой.

Ранее Трамп предрек "некие события" вокруг Тайваня после Олимпиады-2022.

Видео: YouTube / Newsmax TV