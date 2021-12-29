Экс-глава государства назвал себя "хорошим предсказателем".

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предрек "некие события" вокруг Тайваня после Олимпиады-2022. Он озвучил свой прогноз в ходе выступления перед сторонниками в Техасе.

Экс-глава государства назвал себя "хорошим предсказателем" и призвал мировое сообщество к внимательному наблюдению за "предстоящими событиями". Однако Трамп не стал подкреплять фактами свои утверждения.

Посмотрите, что произойдет после Олимпиады. Я хороший предсказатель. Смотрите, что произойдет сразу после Олимпийских игр с Тайванем и Китаем. Дональд Трамп экс-президент США

Напомним, зимние Олимпийские игры стартуют в Пекине на следующей неделе. Они пройдут с 4 февраля по 20 февраля 2022 года.

Ранее Трамп заявил, что политика действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена может спровоцировать третью мировую войну.

Видео: YouTube / Newsmax TV