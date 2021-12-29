Трамп: слабость Байдена создает угрозу третьей мировой войны

Политика президента Соединенных Штатов Джо Байдена может спровоцировать третью мировую войну. Об этом в ходе выступления перед своими сторонниками заявил предшественник американского лидера Дональд Трамп.
По его мнению, при действующем президенте КНДР резко увеличила число пусков ракет, а Иран подошел к созданию ядерной бомбы. Кроме того, считает Трамп, Вашингтон одержим защитой границ Украины в то время, как должен уделять немалое внимание своим границам.
Слабость и некомпетентность Байдена создает реальный риск третьей мировой войны.
Дональд Трамп, экс-президент США
Также бывший лидер указал на слабое управление при выводе американских войск с территории Афганистана, что, по его словам, говорит о некомпетентности действующего президента Соединенных Штатов.
Ранее Байден объявил о переброске войск США в Восточную Европу.
Видео: YouTube / Newsmax TV
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