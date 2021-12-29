Трамп: слабость Байдена создает угрозу третьей мировой войны

Вашингтон одержим защитой границ Украины в то время, как должен уделять немалое внимание своим границам, считает экс-президент.

Политика президента Соединенных Штатов Джо Байдена может спровоцировать третью мировую войну. Об этом в ходе выступления перед своими сторонниками заявил предшественник американского лидера Дональд Трамп.

По его мнению, при действующем президенте КНДР резко увеличила число пусков ракет, а Иран подошел к созданию ядерной бомбы. Кроме того, считает Трамп, Вашингтон одержим защитой границ Украины в то время, как должен уделять немалое внимание своим границам.

Слабость и некомпетентность Байдена создает реальный риск третьей мировой войны. Дональд Трамп, экс-президент США

Также бывший лидер указал на слабое управление при выводе американских войск с территории Афганистана, что, по его словам, говорит о некомпетентности действующего президента Соединенных Штатов.

Ранее Байден объявил о переброске войск США в Восточную Европу.

Видео: YouTube / Newsmax TV