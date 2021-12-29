Байден объявил о переброске войск США в Восточную Европу

Глава Белого дома не назвал точную численность солдат, которые отправятся в регион.

Американский президент Джо Байден объявил о скорой переброске войск США в Восточную Европу и в страны НАТО. Об этом глава государства объявил местным журналистам 28 января. В ближайшем будущем Вашингтон намерен отправить дополнительный военный контингент собственных сил в регион. На уточняющий вопрос корреспондента о ситуации на Украине политик ответил, что никаких изменений нет "за последнюю пару часов".

Я переброшу войска США в Восточную Европу, в страны НАТО, в ближайшем будущем. Не очень много. Джо Байден, президент США

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби объявил журналистам о том, что США готовы направить в Европу 8,5 тысяч военнослужащих. Однако окончательного решения на тот момент принято не было.Америка передислоцирует в регион боевые, авиационные, разведывательные, медицинские и транспортные подразделения. Все они будут находиться на территории стран-союзников.

Кулеба опроверг сообщения о конфликте Байдена и Зеленского во время разговора.

Фото: Белый дом

