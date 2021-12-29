Кулеба опроверг сообщения о конфликте Байдена и Зеленского во время разговора

Глава МИД Украины выступил с заявлением в Верховной Раде.

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба опроверг сообщения о конфликте американского президента Джо Байдена и Владимира Зеленского во время телефонного разговора. Ситуацию министр прокомментировал во время своего выступления в Верховной Раде. Слухи в иностранных СМИ относительно возникшей напряженности между сторонами Киев считает недостоверными.

Разговор президентов был продолжительный, откровенный и конструктивный. Все ключевые позиции со стороны США относительно недопустимости любых договоренностей за спиной Украины были подтверждены. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Напомним, что американский телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника написал о том, что Киев и Вашингтон разошлись во мнениях, касающихся вероятности российского вторжения в регион. При этом Байден заявил коллеге о том, что не будет поставлять Украине высокотехнологичное оружие, а также вопрос о членстве в НАТО Украины все еще не находится на повестке дня.

CNN: разговор Зеленского и Байдена прошел "не очень хорошо".

Фото: YouTube / Телеканал ICTV