CNN: разговор Зеленского и Байдена прошел "не очень хорошо"

Журналисты считают, что Киев не добился от Вашингтона того, чего хотел.

Американский телеканал CNN заявил о том, что разговор украинского президента Владимира Зеленского и лидера Белого дома Джо Байдена прошел "не очень хорошо". Накануне главы государств провели телефонные переговоры. По мнению СМИ, их нельзя назвать конструктивными. В своей информации источник ссылается на представителей кабмина Киева. В частности журналисты указали на то, что американская и украинская стороны не сошлись в оценках угрозы российского вторжения. Байден заметил, что Вашингтон не планирует поставлять Украине высокотехнологическое вооружение, а также перебрасывать на территорию страны собственные войска. Он также уведомил коллегу о том, что в отношении Москвы Белый дом не хочет вводить превентивных санкций, а в вопросе вступления Украины в НАТО по-прежнему нет прогресса.

Байден сообщил Зеленскому о возможности новой поддержки экономики.

Фото: Белый дом

