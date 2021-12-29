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Байден сообщил Зеленскому о возможности новой поддержки экономики
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Байден сообщил Зеленскому о возможности новой поддержки экономики

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Вашингтон и Киев провели телефонные переговоры.

Американский президент Джо Байден сообщил коллеге Владимиру Зеленскому о возможности новой поддержки экономики Украины. Белый дом распространил письменное заявление о результатах телефонных переговоров между главами государств. Вашингтон напомнил Киеву о том, что за последний год предоставил стране свыше полумиллиарда долларов. Эти средства пошли на развитие и гуманитарную помощь.

Байден подтвердил готовность США и их союзников и партнеров дать решительный ответ в случае дальнейшего вторжения России на Украину…Он также подчеркнул, что США привержены суверенитету и территориальной целостности Украины.

документ администрации Вашингтона.

США видят необходимость помощь Киеву дополнительными средствами, так как на национальную экономику страны оказывается давление из-за наращивания российской стороной боевых сил около государственных границ Украины. Байден дал понять Зеленскому о том, что несмотря на отъезд членов семей сотрудников посольства США в Киеве, дипломатическое ведомство остается открытым и продолжает свою деятельность.

На Украине рассказали, кто на самом деле управляет страной.

Фото: Белый дом
 

Теги: белый дом, владимир зеленский, джо байден, телефонный разговор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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