В МИД РФ вызвали замглавы посольства США

Подробностей встречи дипломатов не сообщают.

Заместителя главы американского посольства в Москве вызвали в среду, 21 апреля, в МИД РФ. Об этом министерство иностранных дел сообщило журналистам.

Сегодня в МИД вызван зам руководителя американского посольства Заявление МИД РФ

Никаких подробностей о теме разговора или причинах встречи на сообщается.

Накануне стало известно, что посол США в России покинет Москву для консультаций в Вашингтоне. Джон Салливан сообщил, что вернется в Москву в ближайшие недели. Он также заявил, что планирует посетить семью и встретиться с членами новой администрации. Ранее МИД РФ предложил Салливану отправиться в Вашингтон для консультации.

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