В МИД РФ вызвали замглавы посольства США

Заместителя главы американского посольства в Москве вызвали в среду, 21 апреля, в МИД РФ. Об этом министерство иностранных дел сообщило журналистам.
Сегодня в МИД вызван зам руководителя американского посольства
Заявление МИД РФ
Никаких подробностей о теме разговора или причинах встречи на сообщается.
Накануне стало известно, что посол США в России покинет Москву для консультаций в Вашингтоне. Джон Салливан сообщил, что вернется в Москву в ближайшие недели. Он также заявил, что планирует посетить семью и встретиться с членами новой администрации. Ранее МИД РФ предложил Салливану отправиться в Вашингтон для консультации.
Фото: pixabayм
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