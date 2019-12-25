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В МИД РФ вызвали замглавы посольства США
Сегодня, 14:55
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Asyaromanenkova

В МИД РФ вызвали замглавы посольства США

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Подробностей встречи дипломатов не сообщают.

Заместителя главы американского посольства в Москве вызвали в среду, 21 апреля, в МИД РФ. Об этом министерство иностранных дел сообщило журналистам.

Сегодня в МИД вызван зам руководителя американского посольства

Заявление МИД РФ

Никаких подробностей о теме разговора или причинах встречи на сообщается.

Накануне стало известно, что посол США в России покинет Москву для консультаций в Вашингтоне. Джон Салливан сообщил, что вернется в Москву в ближайшие недели. Он также заявил, что планирует посетить семью и встретиться с членами новой администрации. Ранее МИД РФ предложил Салливану отправиться в Вашингтон для консультации.

Фото: pixabayм

Теги: мид рф, отношения россии и сша, посольство сша
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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