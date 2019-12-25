Путин: Россия будет отстаивать свои интересы

Глава государства отметил, что Россия ведет себя скромно в сравнении с другими странами.

Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному собранию заявил, что у Российской Федерации есть свои интересы, которые она будет отстаивать в рамках международного права.

По словам главы государства, Россия ведет себя скромно и часто не обращает внимание на недружеские выступления и хамство со стороны иных государств

Смысл и содержание политики России на международной арене, скажу тоже об этом несколько слов буквально, в завершение, это обеспечить мир и безопасность для благополучия наших граждан, для стабильного развития страны. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявил, что если США продолжит вводить санкции против РФ, что Россия будет отвечать на это зеркальными мерами. По его словам, эти ограничения являются излюбленной тактикой Вашингтона.

Ранее глава государства заявил, что первый полк, укомплектованный "Сарматами", заступит на боевое дежурство в 2022 году.

Фото: Послание Владимира Путина Федеральному собранию



