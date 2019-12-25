Варшава планирует адекватно ответить Москве из-за высылки своих дипломатов из РФ.

МИД Польши оставил за собой право ответить на высылку дипломатов из России. Об этом журналистам рассказал заместитель министра внешнеполитического ведомства Шимон Шинковский вель Сенк. Он уточнил, что дипломаты приняли к сведению решение Москвы вернуть домой пять польских сотрудников посольства. Варшава собирается адекватно ответить на такое поведение.

Наш посол был сегодня в российском МИД, он получил ноту, которую мы ожидали, потому что российский МИД уже объявил об этом на сайте ранее. Мы это зафиксировали, принимаем к сведению, оставляем за собой право на адекватную реакцию. Шимон Шинковский вель Сенк, замглавы МИД Польши

Чиновник заметил, что в ноте протеста, высказанной послу говорилось о решении Польши признать персонами нон-грата трех сотрудников российского посольства. В российском дипломатическом ведомстве Кшиштоф Краевский провел порядка 20 минут. После выхода из здания МИД он отказался общаться с журналистами.

Латвия и Литва высылают российских дипломатов в знак солидарности с Чехией.

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