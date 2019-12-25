МИД Польши оставил за собой право ответить на высылку дипломатов из России. Об этом журналистам рассказал заместитель министра внешнеполитического ведомства Шимон Шинковский вель Сенк. Он уточнил, что дипломаты приняли к сведению решение Москвы вернуть домой пять польских сотрудников посольства. Варшава собирается адекватно ответить на такое поведение.
Наш посол был сегодня в российском МИД, он получил ноту, которую мы ожидали, потому что российский МИД уже объявил об этом на сайте ранее. Мы это зафиксировали, принимаем к сведению, оставляем за собой право на адекватную реакцию.
Шимон Шинковский вель Сенк, замглавы МИД Польши
Чиновник заметил, что в ноте протеста, высказанной послу говорилось о решении Польши признать персонами нон-грата трех сотрудников российского посольства. В российском дипломатическом ведомстве Кшиштоф Краевский провел порядка 20 минут. После выхода из здания МИД он отказался общаться с журналистами.
Латвия и Литва высылают российских дипломатов в знак солидарности с Чехией.
Фото: Pixabay.com
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