В регуляторном институте заметили, что не обладают достаточным количеством материалов, переданных производителем препарата.

В Чехии заявили о прекращении изучения "Спутника V" из-за недостатка документации, полученной от производителя. Такое обращение к журналистам сделала глава национального института по контролю за лекарственными препаратами Ирена Сторова. Чиновница уточнила, что отчет регулятора передан правительству.

Поступившей к нам документации к "Спутнику V" недостаточно. Мы ее изучили и с соответствующими замечаниями изложили свои выводы в отчете. Никакой официальный процесс не начинался. К нам не поступала просьба провести клинические испытания. Ирена Сторова, представитель чешского регулятора по лекарствам

При этом эксперт добавила, что государственный регулятор получил от изготовителя российского препарата для профилактики коронавируса "десятки страниц". При этом Сторова напомнила, что материалы по подобным препаратам могут включать в себя даже десятки тысяч страниц.

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