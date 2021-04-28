Турция подписала контракт на поставку вакцины "Спутник V"

Первая партия вакцины поступит в страну в мае.

Турция подписала контракт на поставку российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. Его слова приводит агентство Anadolu.

Коджа отметил, что первая поставка препарата будет в мае. Процесс выдачи разрешения на экстренное использование "Спутника V" находится на завершающем этапе. Глава Минздрава Турции также заявил, что страна получила технологии для самостоятельного производства вакцины.

Отметим, что на сегодняшний день вакцина "Спутник V" была зарегистрирована более чем в 60 странах мира.

Ранее Песков прокомментировал запрет на поставки "Спутника V" в Бразилию.

Видео: YouTube / Anadolu Ajansı