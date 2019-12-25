Песков прокомментировал запрет на поставки "Спутника V" в Бразилию

Россия продолжит контакт с Бразилией по вакцине от коронавируса «Спутник V».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готова предоставить дополнительные данные о вакцине от коронавируса "Спутник V" Бразии. Он подчеркнул в общении с журналистами во вторник, 27 апреля, что контакт со страной прододжится.

Песков добавил, что Кремль напрямую не общается с бразильскими властями по этому направлению. Этот вопрос в ведении Российского фонда прямых инвестиций, который занимается распространением вакцины за границей.

Представитель президента отметил, что данных о российском препарате уже достаточно, как и опыта применения. Песков сказал, что из собранных данных следует, что "Спутник V" - "самая эффективная вакцина в мире и самая надежная".

Ранее сегодня стало известно, что бразильский регулятор не разрешил ввоз в страну "Спутника V"

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