По мнению совета директоров регулятора, в отношении российской вакцины есть "недостающая информация".

Бразильский регулятор не разрешил ввоз в страну "Спутника V". Об этом сообщили представители национального надзорного санитарного ведомства после проведенного заседания. Мероприятие транслировалось на официальном сайте Anvisa. Специалисты отклонили запрос местных властей на импорт препарата для профилактики коронавируса из-за того, что не была предоставлена "недостающая информация".

Совет директоров Anvisa проголосовал за отказ в выдаче разрешения российской вакцине, о котором просили губернаторы 14 штатов Бразилии. Перед началом заседания технические специалисты рекомендовали отклонить запрос до момента устранения выявленных недостатков.

Напомним, что в начале апреля верховный суд Бразилии дал Anvisa срок до конца месяца, чтобы принять решение по импорту вакцины "Спутник V". В противном случае такое разрешение должно было быть выдано в автоматическом режиме. Регулятор попросил инстанцию предоставить больше времени для того, чтобы собрать сведения об эффективности и безопасности рассматриваемого препарата.

Болсонару не исключил, что в будущем может привиться от коронавируса.

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