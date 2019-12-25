Президент выступил с заявлением перед сторонниками.

Президент Бразилии Жаир Болсонару не исключил, что в будущем может привиться от коронавируса. Об этом политик сообщил в рамках общения со своими сторонниками. Он напомнил, что в июле 2020 года уже перенес заражение COVID-19.

Что такое вакцина? Мертвый вирус. Я уже сталкивался с живым вирусом. У меня уже есть иммунитет. Пусть другие прививаются...В будущем, когда все привьются, и если я решу привиться,...я сделаю это. Жаир Болсонару, президент Бразилии

Глава государства подчеркнул, что прививка является добровольным началом для каждого гражданина. Он добавил, что со своей стороны правительство обеспечит препаратом для иммунизации все население. Ранее Болсонару скептически высказывался о вакцинации от коронавируса. Он сомневался в эффективности и безопасности препаратов.

В Бразилию партию вакцины AstraZeneca.

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