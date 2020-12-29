В Бразилию вечером доставили первую партию вакцины AstraZeneca

Ранее страна уже получила партию китайской вакцины от Sinovac Biotech.

В Бразилию вечером 22 января доставили первую партию вакцины AstraZeneca. Об этом сообщают журналисты с местного государственного телевидения. По данным СМИ, в страну поступил препарат, разработанный британско-шведской фармацевтической компанией и Оксфордским университетом. Партия изготовлена на базе Института сыворотки в Индии. Пресса опубликовала кадры посадки самолета, который приземлился с ценным грузом в международном аэропорту Гуарульюс.

Лайнер авиакомпании Emirates доставил на борту два миллиона доз вакцины. В аэропорту самолет встречал главы местного Минздрава, МИД и Минсвязи. После проведения таможенных процедур груз будет транспортирован в Рио-де-Жанейро на борту другого самолета. Затем вакцина будет храниться на базе НИО имени Круза. Там планируется наладить производство препарата. Затем дозы распределят между регионами для использования в прививочной кампании.

Напомним, что массовая вакцинация в Бразилии ведется с 18 января. В этот день Национальное агентство по санитарному надзору одобрило ограниченное использование китайской вакцины от Sinovac Biotech и препарата AstraZeneca.

Европейский регулятор получил заявку на регистрацию вакцины AstraZeneca.

Фото: YouTube/Reuters