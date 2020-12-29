Троих сотрудников Института ужалось спасти из пламени. Судьба еще одного уточняется.

СМИ: пожар начался в Институте сыворотки Индии, где производят вакцину от коронавируса. Об этом рассказали местные журналисты с телеканала NDTV. Инцидент произошел в городе Пуна на площадке строительства новых зданий. По данным представителей института, возгорание не должно сказаться на производственном процессе, так как пострадавшая территория находится в отдалении от цехов.

По предварительным данным, в пожаре могли оказаться четыре сотрудника. На данный момент трое из них спасены. На месте пожара работают десять представителей экстренного ведомства.

Напомним, что Институт сыворотки в Индии считается самым крупным производителем вакцин в мире. Он изготавливает препарат от шведско-британской компании AstraZeneca и Оксфордского университета Covishield, разработанный британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом. Это одна из двух вакцин, одобренная для использования в стране.

Европейский регулятор получил заявку на регистрацию вакцины AstraZeneca.

Видео: YT / NDTV

