Жертвами ДТП стали рабочие, которые спали на обочине трассы.

В Индии пятнадцать человек погибли под колесами грузовика. Об этом рассказали местные журналисты с телеканала NDTV. Жертвами стали по меньшей мере 15 рабочих, которые спали на обочине дороги. Трагедия произошла в штате Гуджарат.

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На данный момент известно, что все погибшие прибыли в регион из штата Раджастан. В правоохранительных органах отметили, что 12 человек скончались на месте аварии. Еще восьмерых госпитализировали. В больнице трое из пациентов скончались.

По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель грузовика потерял управление транспортным средством.

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Видео: YT / NDTV