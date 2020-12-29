СМИ: Индия намерена приобрести партии МиГ-29 и Су-30МКИ

Контракт может быть выполнен до 2025 года.

СМИ: Индия намерена приобрести партии российских истребителей МиГ-29 и Су-30МКИ. Об этом рассказали представители местного издания The Times of India со ссылкой на государственное оборонное ведомство. Журналисты уверены, что Нью-Дели закупит у РФ 21 легкий истребитель МиГ-29 и 12 бортов Су-30МКИ.

Запрос на продажу партии МиГ-29 скоро будет передан на рассмотрение ОАО "Рособоронэспорт"...Закупки предусматривают продажу Индии 21 МиГ-29, которые сейчас находятся в России на хранении публикация The Times of India

Известно, что закупка установочной партии может произойти по низким ценам. Контракт увеличит число самолетов МиГ-29, находящихся на вооружении ВВС Индии до 59 единиц. При получении новых Су-30МКИ местная авиация увеличит количество бортов до 284 единиц. Планируется, что российские самолеты будут доставлены заказчику в 2024-2025 годах.Одновременно с выполнением этого контракта Индия будет модернизировать имеющиеся в армии истребители.

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