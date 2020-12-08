Лавров: Запад давит на Индию в вопросах ВТС с Россией

Глава МИД РФ рассказал о жесткой политике США в отношении Нью-Дели.

Сергей Лавров заявил, что Запад давит на Индию в вопросах военно-технического сотрудничества с Россией. Глава внешнеполитического ведомства РФ на собрании совета по международным делам в режиме видеоконференции рассказал о перспективах отношений между Нью-Дели и Москвой.

Запад пытается, у меня нет сомнений, возродить однополярную модель мироустройства. Такие полюса, как Китай, Россия, едва ли будут ему подвластны. Но такой очевиднейший полюс, как, например, Индия, подвергается очень изощренной, агрессивной политике Запада Сергей Лавров, глава МИД России

Чиновник заметил, что Запад хочет втянуть Индию в "антикитайские игры", а также продвигает свою. Индо-Тихоокеанскую стратегию развития региона. Лавров заметил, что таким образом страны пытаются ослабить тесные партнерские и стратегические связи РФ и Индии. В частности, жесткое давление на Нью-Дели в вопросах ВТС оказывает Вашингтон.

Лавров ответил на заявления Борреля по Карабаху.

Фото и видео: МИД России