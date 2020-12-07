Лавров ответил на заявления Борреля по Карабаху

Он отметил, что современный мир не нуждается в разделении на зоны влияния.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на заявления верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля по Карабаху. Напомним, он заявил что "астанизация" отношений между Россией и Турцией позволяют этим странам разделять на собственные сферы влияния территории Сирии, Ливии и на Кавказе.

Лавров отметил, что современный мир не нуждается в разделении на зоны влияния и мест хватит всем, если конфликты между странами будут урегулироваться честно.

А не ради получения каких-то геополитических выгод и сторонних преимуществ. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Он подчеркнул, что Боррель опасается из-за того, что кто-то кроме Евросоюза может проявлять инициативу по карабахскому вопросу.

Ранее Лавров сообщил, что Ереван проявляет интерес к российской вакцине против коронавируса.