Лавров ответил на заявления Борреля по Карабаху

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на заявления верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля по Карабаху. Напомним, он заявил что "астанизация" отношений между Россией и Турцией позволяют этим странам разделять на собственные сферы влияния территории Сирии, Ливии и на Кавказе.
Лавров отметил, что современный мир не нуждается в разделении на зоны влияния и мест хватит всем, если конфликты между странами будут урегулироваться честно.
А не ради получения каких-то геополитических выгод и сторонних преимуществ.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Он подчеркнул, что Боррель опасается из-за того, что кто-то кроме Евросоюза может проявлять инициативу по карабахскому вопросу.
Ранее Лавров сообщил, что Ереван проявляет интерес к российской вакцине против коронавируса.
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