Лавров сообщил, что Ереван проявляет интерес к российской вакцине против коронавируса

РФ продолжит поставлять в Армению мобильные биолаборатории на безвозмездной основе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Армения проявляет интерес к российской вакцине против коронавируса.

По его словам, РФ продолжит поставлять в Армению мобильные биолаборатории на безвозмездной основе, а также медицинское оборудование, тест-системы и реагенты.

Ереван проявляет интерес к сотрудничеству по использованию российской противовирусной вакцины. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Ранее глава МИД Армении поблагодарил Россию за роль в урегулировании в Карабахе.

Видео: ВК/МИД России