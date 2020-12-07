Лавров сообщил, что Ереван проявляет интерес к российской вакцине против коронавируса

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Армения проявляет интерес к российской вакцине против коронавируса.
По его словам, РФ продолжит поставлять в Армению мобильные биолаборатории на безвозмездной основе, а также медицинское оборудование, тест-системы и реагенты.
Ереван проявляет интерес к сотрудничеству по использованию российской противовирусной вакцины.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Ранее глава МИД Армении поблагодарил Россию за роль в урегулировании в Карабахе.
Видео: ВК/МИД России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все