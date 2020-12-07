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Лавров сообщил, что Ереван проявляет интерес к российской вакцине против коронавируса

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РФ продолжит поставлять в Армению мобильные биолаборатории на безвозмездной основе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Армения проявляет интерес к российской вакцине против коронавируса.

По его словам, РФ продолжит поставлять в Армению мобильные биолаборатории на безвозмездной основе, а также медицинское оборудование, тест-системы и реагенты.

Ереван проявляет интерес к сотрудничеству по использованию российской противовирусной вакцины.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Ранее глава МИД Армении поблагодарил Россию за роль в урегулировании в Карабахе.

Видео: ВК/МИД России

Теги: армения, вакцина от коронавируса, лавров
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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