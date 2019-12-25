Россия заняла второе место в рейтинге стран по числу авиатехники в ВВС

Первое место в списке получил Вашингтон.

Россия заняла второе место в рейтинге стран по числу авиатехники в Военно-воздушных силах. Об этом заявили журналисты британского издания Flight International. Они опубликовали результаты ежегодного исследования численности ВВС в мире.

Авторы материала заявили, что на вооружении ВВС России находится 4 143 единицы авиатехники. Данное количество составляет восемь процентов от общего числа мировой военной авиации. В составе РФ находится 1531 боевой самолет. Истребитель Су-27 занял второе место по численности среди всех боевых самолетов мира.

Первое место в британском списке досталось США. Американские ВВС обладают 13 232 машинами. В топ-три также попал Китай с 3260 единицами боевой авиатехники. В десятку рейтинга вошли Индия, Южная Корея, Япония, Пакистан, Франция, Турция, Египет.

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Фото: Минобороны России