Эрдоган назвал Макрона проблемой Франции

Президент Турции поддержал заявление Алиева о том, что ФРанции нужно отдать Марсель армянам.

Реджеп Тайип Эрдоган назвал Эмманюэля Макрона проблемой Франции. Об этом турецкий лидер рассказал журналистам на пресс-конференции. Политик уверен, что Париж лишился доверия в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ по нагорному Карабаху.

Франция лишилась всякого доверия в качестве посредника по Нагорному Карабаху. Франция с Макроном переживает очень опасный период. Я хочу, чтобы она избавилась от бремени Макрона как можно скорее Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Политик поддержал инициативу главы Азербайджана Ильхама Алиева. Ранее президент предложил Франции отдать армянам город Марсель. Этот призыв связан с резолюцией парламента, в которой депутаты рекомендуют властям страны признать независимость НКР.

Турция поддержала Украину в переговорах по "деоккупации" Крыма.

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