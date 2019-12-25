Глава МИД Анкары встретился с коллегой из Киева Дмитрием Кулебой.

Турция поддержала Украину в переговорах по "деоккупации" Крыма. Об этом в собственном Twitter-аккаунте сообщил глава МИД Анкары Мевлют Чавушоглу. Чиновник встретился с коллегой из Киева Дмитрием Кулебой.

Во внешнеполитическом ведомстве Турции уточнили, что остались довольны проведенными переговорами с украинской стороной. Анкара намерена укреплять отношения с Киевом. В первую очередь речь идет о военном сотрудничестве, а также области оборонной промышленности.

Напомним, что 16 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел пресс-конференцию с Владимиром Зеленским. Глава Турции напомнил украинскому президенту, что его страна не признает "незаконную аннексию" полуострова Россией. Он заявил о поддержке территориальной целостности Украины.

НАТО обвинила Россию в наращивании военной мощи в Крыму.

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