Столтенберг отметил, что Россия продолжает нарушать территориальную целостность Грузии и Украины.

НАТО обвинила Россию в наращивании военной мощи в Крыму и Черном море. Такое заявление сделал на заседании генсек альянса Йенс Столтенберг.

Столтенберг отметил, что Россия продолжает нарушать территориальную целостность Грузии и Украины. НАТО будет отвечать на это усилением присутствия в воздухе, на суше и море.

По словам генсека, главы МИД НАТО согласовали с Украиной и Грузией дальнейшие шаги по укреплению. Ранее Столтенберг уже обвинял РФ в "нарушении территориальную целостности" Украины и Грузии.

Ранее генсек НАТО заявил, что РФ остается крупнейшим соседом, с которым надо поддерживать диалог.

Видео: YouTube/ NATO News