Генсек НАТО заявил, что РФ остается крупнейшим соседом, с которым надо поддерживать диалог

Йенс Столтенберг выступил на Рижской конференции - 2020"

Генеральный секретарь НАТО заявил, что РФ остается крупнейшим соседом, с которым надо поддерживать диалог. Об этом Йенс Столтенберг заявил в рамках выступления на международном форуме по вопросам политики безопасности "Рижская конференция - 2020". Чиновник уточнил, что альянс делает все необходимое для поддержания оперативной готовности и миссий от Балтийского моря до Афганистана. По словам спикера, все операции носят оборонительный характер.

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Эксперт добавил, что пандемия не изменила того факта, что НАТО обязано защищать своих союзников. Сейчас страны сталкиваются со внешними вызовами, включая "неослабевающие агрессивные военные действия РФ". По мнению Столтенберга, альянс наблюдает за тревожным поведением Москвы на протяжении многих лет.

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