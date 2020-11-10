В Совфеде назвали соглашение по Карабаху заслугой Москвы

В Совете Федерации назвали соглашение по Нагорному Карабаху заслугой Москвы. Об этом заявил глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов. Своим мнением российский сенатор поделился с журналистами телеканала "Россия 24". Спикер отметил, что заключенный между Москвой, Баку и Ереваном документ не дезавуирует усилия Минской группы по урегулированию конфликта.
Трехстороннее соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе - это главным образом заслуга Москвы
Андрей Климов, российский сенатор
Эксперт подчеркнул, что соглашение представляет из себя емкий и очень конкретный документ. Он дает возможности для дальнейших политико-дипломатических шагов между сторонами. Ранее РФ, Франция и США выражали единую позицию о необходимости прекращения огня в Нагорном Карабахе. Климов уточнил, что Париж и Вашингтон входят в НАТО, как и Анкара. По его мнению, сейчас Турция размышляет над тем, что еще можно предпринять в направлении по Нагорному Карабаху.
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Видео: YouTube / Россия 24
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