В Совфеде назвали соглашение по Карабаху заслугой Москвы

Андрей Климов прокомментировал трехстороннее соглашение Баку, Еревана и Москвы.

В Совете Федерации назвали соглашение по Нагорному Карабаху заслугой Москвы. Об этом заявил глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов. Своим мнением российский сенатор поделился с журналистами телеканала "Россия 24". Спикер отметил, что заключенный между Москвой, Баку и Ереваном документ не дезавуирует усилия Минской группы по урегулированию конфликта.

Трехстороннее соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе - это главным образом заслуга Москвы Андрей Климов, российский сенатор

Эксперт подчеркнул, что соглашение представляет из себя емкий и очень конкретный документ. Он дает возможности для дальнейших политико-дипломатических шагов между сторонами. Ранее РФ, Франция и США выражали единую позицию о необходимости прекращения огня в Нагорном Карабахе. Климов уточнил, что Париж и Вашингтон входят в НАТО, как и Анкара. По его мнению, сейчас Турция размышляет над тем, что еще можно предпринять в направлении по Нагорному Карабаху.

Новак назвал свои основные задачи на посту вице-премьера.

Видео: YouTube / Россия 24