Чиновник выступил на пленарном заседании перед депутатами Госдумы.

Александр Новак назвал свои основные задачи на посту вице-премьера. Кандидат на должность на пленарном заседании рассказал депутатам Госдумы о своих планах. По словам чиновника, приоритетом для него станет реализация экспортного потенциала России, а также решение социальных проблем, связанных с энергетикой.

В этом году председателем правительства утверждена Энергостратегия на период до 2035 года...предполагает две ключевые задачи. Первое - это обеспечение социально-экономического развития страны, в том числе за счет снабжения внутреннего рынка качественными и надежными источниками энергии Александр Новак, кандидат на должность вице-премьера России

По мнению спикера, выполнение этого пункта позволит обеспечить гражданам страны достойный уровень жизни, а также развить промышленность и социальную сферу. Вторым пунктом программы станет экспорт и сохранение лидирующей позиции РФ на рынке энергетических ресурсов. Новак предложил продлить кооперацию со странами-производителями энергоресурсов. Это необходимо для стабилизации функционирования мировых рынков.

Тридцать восемь депутатов Госдумы болеют COVID-19.

Видео: Государственная Дума