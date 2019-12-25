Тридцать восемь депутатов Госдумы болеют COVID-19

Вячеслав Володин рассказал о ситуации с коронавирусом в ГД.

Тридцать восемь депутатов Госдумы болеют коронавирусом. Об этом на заседании сообщил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. Спикер заметил, что на прошлой недели число инфицированных народных избранников достигло 42 человек.

У нас с вами коллеги находятся на больничных койках, кто-то из них выписывается, другие попадают. У нас их на прошлой недели было 42 депутата, сейчас 38 Вячеслав Володин, депутат Госдумы

Парламентарий уточнил, что за всю пандемию коронавируса в России инфекцию подхватили 117 народных избранников. Часть из них была госпитализирована и лечилась в специализированных учреждениях.

Мурашко: регионам при необходимости следует перераспределять врачей.

Фото: Piter.tv