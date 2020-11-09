Он поблагодарил всех за проделанную работу и пожелал успехов на новых должностях.

Премьер-министр России Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуры новых министров и вице-премьера. Об этом пишет "Российская газета".

Накануне мы сообщали о том, что президент России Владимир Путин сегодня отправит в отставку четырех министров. Об этом сообщал "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники. Постов лишились министр транспорта Евгений Дитрих, Дмитрий Кобылкин из Минприроды, министр строительства Владимир Якушев и глава Минэнерго Александр Новак.

Мишустин поблагодарил их за проделанную работу и пожелал успехов на новых должностях.

Александра Новака предложили назначить вице-премьером. На должность главы Минэнерго предлагается генеральный директор ПАО "РусГидро" Николай Шульгинов. Кандидат на пост министра транспорта - гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев.

Мишустин предложил на пост главы Минстроя заместителя Якушева - Ирека Файзуллина.

На должность главы Минприроды предложен нынешний руководитель Минвостокразвития Александр Козлов.

Ранее Мишустин назвал факторы, влияющие на экономическую активность в СНГ.

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