Премьер-министр России провел заседание членов правительства СНГ.

Михаил Мишустин назвал факторы, влияющие на экономическую активность в СНГ. Об этом глава российского правительства сообщил на видеозаседании руководителей кабинетов министров СНГ. По словам чиновника, на обстановке сказывается обострение в Нагорном Карабахе, Киргизии и пандемия коронавируса. Он призвал страны союза оставаться ближайшими экономическими партнерами. В РФ полагают, что отдельные государства используют мировую ситуацию для недобросовестной конкуренции.

В государствах-участницах СНГ, как и во всем мире, существенно снизилась экономическая активность. В первом полугодии текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года товарооборот у нас уменьшился во взаимной торговле, также и с третьими странами Михаил Мишустин, премьер-министр России

Чиновник уточнил, что в текущих условиях активно пытаются продвигать санкции и протекционные меры. Поэтому страны СНГ должны быть нацелены на конструктивное взаимодействие и слаженно работать. Мишустин добавил, что Россия настроена именно на это.

Мишустин: некоторые страны пытаются использовать пандемию для экономической выгоды.

Видео: Правительство России