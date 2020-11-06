Мишустин: некоторые страны пытаются использовать пандемию для экономической выгоды

Глава правительства РФ выступил на заседании Совета руководителей кабминов СНГ.

Премьер-министр России заявил, что некоторые страны пытаются использовать пандемию для политической или экономической выгоды. Об этом Михаил Мишустин рассказал представителям Совета глав правительства СНГ, проведенного в режиме видеосвязи.

Некоторые члены международного сообщества пытаются использовать пандемию и общую мировую нестабильность, чтобы получить экономические, а нередко и политические преимущества Михаил Мишустин, премьер-министр России

В качестве примера глава кабинета министров РФ привел ситуацию с Нагорным Карабахом, обострение обстановки в Белоруссии после президентских выборов, а также в Киргизии. По словам Мишустина, отдельные государства хотят навязать свое видение процессов, а также внедрить новые санкции и протекционистские меры. Москва уверена, что этими методами Запад пользуется в рамках недобросовестной конкуренции.

Российские тесты на коронавирус передали во все страны СНГ.

Видео: Правительство России