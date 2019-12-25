Трудности наблюдаются в Забайкалье.

Михаил Мишустин сообщил, что регионы в целом готовы к зиме. Об этом глава правительства рассказал на заседании кабинета министров. Чиновник уточнил, что в Забайкалье наблюдаются проблемы с подготовкой к сезону из-за сильной изношенности объектов ЖКХ и энергетики.

В целом по стране регионы к зиме готовы - и по мнению энергетиков, и с точки зрения специалистов жилищно-коммунальной отрасли.Однако ситуация в Забайкальском крае находится на особом контроле. Там сложности в 14 муниципальных районах и городском поселении Первомайское Михаил Мишустин, премьер-министр России

Чиновник рассказал, что в регионе ряд местных компаний своевременно не смог погасить долги за коммунальные услуги. В регионе также наблюдается потребность в закупках топлива. Мишустин напомнил, что ранее давал указ проверить подготовку к сезону для того, чтобы потребители не остались без горячей воды, электричества или отопления.

Мишустин поручил создать центр по обеспечению граждан лекарствами.